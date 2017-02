Recheis Teigwaren in Tirol mit neuer Beleuchtungstechnik von Regiolux

24.02.2017

Hygiene-Sicherheit und Energieeinsparung - diese beiden Argumente waren ausschlaggebend für den Einsatz des Regiolux SDT-LED-Systems bei der Recheis Teigwaren GmbH in Hall in Tirol. Damit konnte das Beleuchtungsniveau um 75 % angehoben werden, bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten um nahezu 90 %.

"Um ein Höchstmaß an Produktsicherheit zu gewährleisten, kamen nur jene Leuchten in Frage, die eine Eignung nach International Featured Standard (IFS, früher International Food Standard) nachweisen können. Dies gibt uns die Sicherheit, auch zukünftig den wachsenden Anforderungen bezüglich Sicherheits- und Hygienerichtlinien zu entsprechen", erläutert Martin Terzer, Geschäftsführer des Unternehmens.

Die Beleuchtung in der Produktion und in der Fertigwarensiloanlage des Österreichischen Teigwarenherstellers war in die Jahre gekommen. Für die Ende der 80er Jahre installierten Tragschienen und Leuchten gab es keinerlei Ersatzteile mehr. Wie bei allen Betrieben der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung musste die neue Beleuchtung hohe Anforderungen erfüllen.

Regiolux hat für das SDT-LED-System in den verschiedensten Ausführungen die Lebensmittel-Eignung bestätigt bekommen. Dadurch können passende Beleuchtungslösungen in der Getränke- und Lebensmittelindustrie, in Supermärkten, Hotels- und Gaststätten, in der Nahrungsmittelergänzungs-Industrie und ähnlichen Bereichen mit Zertifikat abgedeckt werden.

Selbstverständlich sollte die neue Beleuchtungsanlage auch die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz verbessern und dadurch die Arbeitssicherheit für die Beschäftigten weiter erhöhen. Durch den Einsatz des neuen LED-SDT-Lichtbands von Regiolux wurde das Beleuchtungsniveau um 75 Prozent angehoben und damit auch die Sicherheit optimiert. Gleichzeitig ist es gelungen, durch den Technologiewechsel von Leuchtstofflampe auf LED und durch eine zusätzliche Lichtsteuerung (Präsenz- und Tageslichtregelung) die jährlichen Betriebskosten für die Beleuchtung um fast 90 Prozent zu senken. Auf diese Weise amortisiert sich die Investition in die Beleuchtungsanlage innerhalb kürzester Zeit.