Ratingagentur Ecovadis zeichnet SLV mit Goldstatus aus

11.12.2018

Die Bewertung spricht für sich: Ecovadis, ein auf CSR-Bewertung spezialisiertes Unternehmen aus Paris, bestätigt SLV eine herausragende Leistung in den überprüften Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Nachhaltige Beschaffung und Ethik. Mit dem diesjährigen Ergebnis gehört SLV zu den Top 5 % der weltweit untersuchten Unternehmen und zu den Top 2 % in seiner Branche.

Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert bei SLV. Bereits 2016 hat das Unternehmen erstmalig an einer Eco- Vadis-Einstufung teilgenommen und dabei auf Anhieb den Silberstatus erzielt. Das Ergebnis bestärkte SLV dahingehend, alle Facetten der Nachhaltigkeit strategisch zu implementieren und umzusetzen. So dienen regelmäßig durchgeführte Lieferantenaudits und eine detaillierte Qualitätsrichtlinie für Lieferanten als aktives Risikomanagement, um Arbeitssicherheit, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Sozialstandards in der Lieferkette sicherzustellen.

Intern drückt sich die Wichtigkeit ethisch verantwortlicher und nachhaltiger Unternehmensführung unter anderem durch einen definzierten unternehmenseignen Verhaltenscodex (Code of Conduct) aus. Im Jahr 2017 wurden mit der Einstellung eines Nachhaltigkeitsmanagers weitere bedeutende Ressourcen für das Thema Nachhaltigkeit bereitgestellt. Im selben Jahr trat SLV dem UN Global Compact bei und bekennt sich damit öffentlich zu den 10 Prinzipien der weltweit größten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Im Jahr 2018 veröffentlichte SLV zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte einen Nachhaltigkeitsbericht.