Quintessence: Doppelfokus-Downlights und -Wandfluter von Erco

6.06.2018

Im Deckeneinbauleuchten-Programm 'Quintessence ' steht der Begriff Doppelfokus für spezielle Lichtwerkzeuge, die auf den Einsatz in hohen Räumen mit besonderem Anspruch an Sehkomfort optimiert sind. Dafür kombinieren sie leistungsstarke LED-Linsensysteme für präzise Lichtverteilungen mit einem schwarzen Abblendkonus. Erco erweitert jetzt das bestehende Programm um noch leistungsstärkere Downlights sowie um spezielle Wandfluter, die auch bei sehr hohen Wänden und geringen Wandabständen besonders gleichmäßige vertikale Beleuchtung erzeugen.

Repräsentative Architektur – ob Opernfoyer oder Regierungssitz, Firmenzentrale oder im Hauptgeschäft in bester Lage – wird nicht nur von hochwertigen Materialien und ästhetischen Formen gekennzeichnet, sondern auch von kühnen Dimensionen: Denn Raum ist in den Metropolen der Welt der wahre Luxus. Entsprechende Bauten benötigen Lichtkonzepte, die Höhe und Weite des Raums wirkungsvoll unterstreichen. Dazu zählt zum einen die blendfreie Grundbeleuchtung auf der horizontalen Ebene, die große Distanzen überbrückt. Doch ebenso wichtig ist die wahrnehmungsgerechte, gleichmäßige Ausleuchtung der Wände als vertikale Begrenzungsflächen. Wandflutung definiert den Raum und prägt den Helligkeitseindruck. Außerdem bringt sie aufwendige Oberflächen oder großformatige Kunstwerke wirkungsvoll zur Geltung.

Soweit die Theorie, in der Praxis brauchen Planer für solche prestigeträchtigen Projekte vor allem Lichtwerkzeuge, die außergewöhnliche Leistung mit hoher Planungssicherheit und Zuverlässigkeit verbinden – so wie die Quintessence Doppelfokus-Downlights und -Wandfluter von Erco. Mit hohen Lichtströmen und speziellen Lichtverteilungen eignen sie sich besonders für den Einsatz in hohen Räumen. LED-Linsensysteme aus Kollimator und Spherolitlinse sorgen dabei für Effizienz und Präzision. Der schwarze Abblendkonus gibt den Doppelfokus-Deckeneinbauleuchten einerseits eine unauffällige Anmutung, andererseits minimiert er die Leuchtdichten beim Einblick in die Leuchte und steigert so nochmals den Sehkomfort.

In den neuen Quintessence Doppelfokus-Wandflutern verwendet Erco eine innovative Linsenoptik, die, verglichen mit den bisherigen Lösungen, noch geringere Wandabstände bei hervorragender Gleichmäßigkeit ermöglicht: Der ideale Wandabstand liegt bei dieser Neuentwicklung bei nur noch einem Fünftel der Raumhöhe, was sich gerade in hohen Räumen positiv auf das Deckenbild auswirkt. Eine weitere Neuerung im Doppelfokus-Programm betrifft sowohl die Wandfluter als auch die Downlights: Alle drei Baugrößen der Deckeneinbauleuchten sind jetzt in zwei Leistungsstufen erhältlich.