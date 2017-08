'Q Smart Home Lights': Intelligentes Licht von Paul Neuhaus

28.08.2017

Mehr Atmosphäre, mehr individueller Lichtkomfort, mehr Sicherheit und mehr Energieeffizienz: Mit dem innovativen Smart-Home-Leuchtenprogramm 'Q' öffnet die Paul Neuhaus GmbH aus Werl den Endkunden auf einfache Art und Weise die Tür zur intelligenten Smart-Home-Technologie.

'Q Smart Home Lights' umfasst nicht nur ein breites Spektrum an Wohnraumleuchten in unterschiedlichen Designlinien, sondern auch Retrofit-LED-Leuchtmittel für die Nachrüstung. Der besondere Clou: Zu jeder Leuchte und auch zu jedem Retrofit-Leuchtmittel gehört eine handliche kleine Fernbedienung, die ganz ohne zusätzlichen Installationsaufwand eine stimmungsvolle Lichtsteuerung ermöglicht. Damit lässt sich nicht nur die Helligkeit der Leuchte stufenlos regeln, sondern auch die Lichtfarbe.

Die Leuchtenserie bietet den Endkunden eine besonders preisgünstige Möglichkeit, in den eigenen vier Wänden mit Licht stimmungsvolle Atmosphäre zu zaubern. Mit der speziellen Q-Fernbedienung lassen sich nicht nur einzelne Leuchten, sondern auch Leuchtengruppen steuern. Einmal gespeichert, kann die entsprechende Lichtstimmung bequem per Knopfdruck abgerufen werden. Die Bedienung: intuitiv und kinderleicht.

Das Q-System kann aber noch viel mehr: Es kommuniziert mit dem inzwischen weit verbreiteten Zigbee-Standard und ist damit voll kompatibel zu den Smart-Home-Systemen führender Unternehmen der Elektroinstallationstechnik und anderer Leuchtenhersteller.

Durch die Einbindung in bereits vorhandene Zigbee-Installationen eröffnet Q besonders attraktive Optionen für ein ausgefeiltes Lichtmanagement, denn es können bis zu 50 verschiedene Lichtquellen angesteuert werden. Damit erschließt Q ganz neue Dimensionen für die Konfiguration von Lichtszenen, in die eine große Zahl unterschiedlicher Leuchten – vielleicht sogar in mehreren Räumen der Wohnung – einbezogen werden: zum Beispiel für eine "Willkommen-Szene" für das Ankommen zuhause oder eine "TV-Szene" für die richtige Lichtstimmung beim Fernsehabend oder für das richtige Leselicht mit unterschiedlichen Helligkeitszonen im Wohnbereich oder, oder, oder.