PWM-60/90-Serie von Mean Well als Dali-Version bei Emtron

13.05.2019

Die robusten Netzteile der PWM-Serie, im Vertrieb von Emtron, überzeugen als LED-Treiber für Konstantspannungs-Anwendungen. Nun stellt der Hersteller Mean Well auch eine Dali-Version mit 60 beziehungsweise 90 W vor. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zum komfortablen Dimmen oder zur Einrichtung intelligenter Lichtsysteme.

Vor rund zwei Jahren integrierte Mean Well die Dali-Funktion in die LED-Treiberserie PWM-120, was eine enorm positive Rückmeldung von Seiten der Kunden auslöste. Um den wachsenden Anforderungen der Kunden noch besser gerecht zu werden, wurde jetzt die aktuelle PWM-60/90-Serie ebenfalls um die Dali-Funktion erweitert. Die auf Konstantspannung ausgelegte PWM-Serie kann LED-Stripes für Dekorationsanwendungen und für DC-Eingangsleuchten betreiben.