Programm der Trilux-Akademie bis Ende 2017

12.10.2017

Regelmäßige Weiterbildung ist in einem dynamischen Umfeld wie der Lichtbranche unerlässlich für den persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb stellt sich die Trilux Akademie allen Fachleuten als kompetenter Partner zur Seite. Auch in der zweiten Hälfte des Jahres bietet die Akademie wieder eine breite Auswahl an spannenden und praxisnahen Themen.

00 Spannende und praxisnahe Themen in der Trilux-Akademie.

Seit 2011 vermittelt die Trilux Akademie aktuelles und praxiserprobtes Lichtwissen. Doch der Erfolg eines Unternehmens hängt nicht allein von der Fachkompetenz ab. Deshalb bietet die Akademie zukünftig auch Seminare rund um die Themen Kommunikation und Unternehmensführung an. Darin lernen die Teilnehmer, wie sie ihr Geschäft in den Bereichen Betriebsführung sowie Verkauf und Service ausbauen können. Die neue Veranstaltungsrubrik geht im November mit den Seminaren "Mehr Erfolg durch kundenorientierte Kommunikation" (23.11.) und "Reise durch die Betriebswirtschaft" (30.11.) an den Start. Human Centric Lighting im Büro Eines der aktuell bedeutendsten Themen der Lichtbranche ist Human Centric Lighting und die Anwendung von HCL-Lösungen im Büro. Welche nicht-visuellen Wirkungen Licht auf uns Menschen hat und wie sich Licht gezielt einsetzen lässt, um unser Wohlbefinden und unsere Konzentration am Arbeitsplatz zu steigern, klärt das Seminar "Human Centric Lighting im Büro", das am 5.12. in Arnsberg stattfindet. Die Lehrveranstaltung vermittelt den Teilnehmern darüber hinaus die konkreten Umsetzungsschritte im Planungsprozess einer biologisch wirksamen Beleuchtung im Büro.