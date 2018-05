Produktpräsentation mit Laserunterstützung von Tarm

24.05.2018

"Eine neue Dimension an Präzision" ("A new dimension of precision"): Unter diesem Motto stand die Präsentation der Siemens Healthcare GmbH während eines EANM-Kongresses Wien.

00 Präsentation des "Biograph Vision" von Siemens mit Laserprojektion von Tarm. Präsentation des "Biograph Vision" von Siemens mit Laserprojektion von Tarm.

2017 fand das jährliche Treffen der "European Association of Nuclear Medicine" in Wien statt. Die Gesundheitssparte von Siemens stellte dabei das neueste Modell des "Biograph Vision" genannten mCT-Scanners vor.