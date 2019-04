Preisgekrönt im Trio: Zumtobel beim Red Dot Award 2019

23.04.2019

Eine Designauszeichnung ist immer eine Ehre – umso mehr, wenn sie gleich mehrfach vergeben wird. Beim Red Dot Award 2019 konnten drei Lichtlösungen aus dem aktuellen Produktportfolio von Zumtobel die Jury überzeugen. Mit Claris evolution wurde ein revolutionierter Klassiker prämiert, die Stehleuchte Linetik transportiert filigrane Eleganz gepaart mit intelligenter Lichttechnologie an den Arbeitsplatz und mit der funktionalen Lichtskulptur Teela kommt Eleganz atmosphärisch in die Schwebe.

Seit zwei Jahrzehnten hat Zumtobel die Rasterleuchte Claris im Programm – und schreibt die Erfolgsgeschichte seit letztem Jahr mit Claris evolution in der mittlerweile dritten Generation fort. Damit stellt die Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze nicht nur ihr zeitloses Design unter Beweis, sondern setzt auch in Hinblick auf ihre technische Ausstattung zum wiederholten Mal Maßstäbe. Bei der zeitgenössischen Überarbeitung ist Zumtobel entsprechend sensibel vorgegangen. Durch den Einbau moderner Lichttechnik konnte der Korpus verschlankt werden – die Proportionen wurden dabei der originären Formgestaltung entsprechend beibehalten. Bei einer Korpus-Höhe von gerade einmal 26 Millimetern ist es gelungen, die LEDs in zurückgesetzten Lichtkammern zu platzieren, so dass das schlanke Gehäuse wie aus einem Guss wirkt. Neben dem ästhetischen Minimalismus wird die maßgeschneiderte Individualisierung konsequent ausgespielt: insgesamt 24 Ausführungen sind möglich. Mit vier Farbvarianten, drei Optionen bei den Lichtkammern und der Wahl zwischen matt und glänzend.

Das auffallendste Attribut von Linetik ist die formale Zurückhaltung: Der Querschnitt des Korpus setzt mit gerade einmal 25 mal 25 Millimetern auf ein außerordentlich schlankes Profil. Mit seiner eindrucksvollen Länge hingegen scheint der schlanke Lichtstab physikalische Gesetze außer Kraft zu setzen. Die von Zumtobel gemeinsam mit Simon Fisher und Matt Free von F Mark Ltd sowie Luke Smith-Wightman entwickelte Büroleuchte ist kompromisslos. Maximaler Lichtkomfort trifft in Bezug auf Material- und Ressourcen-Einsatz auf asketischen Minimalismus. Zwei Ausführungen bringen die elegante Linie in die Schwebe: Die Pendelleuchte macht die Lichtquelle über der Arbeitsfläche nahezu unsichtbar; die Stehleuchte mit ihrem weit herausragenden Leuchtenarm steht wie ein orthogonaler Winkel dezent im Raum.