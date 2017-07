Praxisforum zur biologischen Lichtwirkung in Weimar

11.07.2017

Am 13. und 14. September 2017 findet in Weimer das 5. Praxisforum Biologische Lichtwirkungen statt. Auf dem Gebiet der Planung und Anwendung von biologischen Lichtwirkungen ist das Praxisforum - kurz genannt BioWi - europaweit eine der ältesten und größten Foren und die unabhängige Plattform für ein Thema, was das Leben der Menschen in der Arbeitswelt aber auch im Privaten prägt.

Licht ist Leben. Nur gesundes Licht tut Menschen gut. In diesem Jahr beschäftigt sich die BioWi mit Fragen nach dem "individuell-gesunden Licht" und stellt einmal mehr den Menschen in das Zentrum der Lichtanwendung. Unter dem Motto "Human Centric Lighting – was haben wir was brauchen wir?" bietet die BioWi 2017 in Weimar einen fachübergreifenden Austausch zwischen Lichtplanenden, Architekten, Ingenieuren, Anwendern, Wissenschaftlern, Industrievertretern, Verwaltungsmitarbeitern, Vertretern von Verbänden und Politikern. Namhafte Experten aus Forschung und Praxis werden ihre aktuellsten Erfahrungen präsentieren und an konkreten Beispielen erläutern.