Praktische Werkstattleuchten mit 3W-cob-LEDs von Camelion

27.01.2017

Die kompakten und leistungsstarken Werkstattleuchten mit einem Kunststoff-Gehäuse haben eine handliche Größe und können überall problemlos verstaut werden.

Sie sind für den mobilen Einsatz in vielen Arbeitsbereichen in Industrie und Handwerk, beim beruflichen Einsatz von Pannenhilfe, Rettungskräften und Polizei, sowie in Werkstätten, in der Landwirtschaft, beim Camping und Segeln u.v.m. geeignet.

Die moderne Cob-Technologie ist die neue Generation der LED-Beleuchtung und ermöglicht eine kräftige und gleichmäßige Beleuchtung. Mit einem beeindruckenden Lichtstrom von 220 Lumen und 200 Lumen sowie einem breiten Abstrahlwinkel, garantieren diese beiden Modelle eine umfassende Beleuchtung mit kaltweißem Licht.