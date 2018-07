Präsenzmelder 'Compact' von Esylux mit 32 Metern Reichweite

Der Hersteller Esylux verschafft einer seiner erfolgreichsten Automationsserien ein umfangreiches Update. Die Präsenz- und Bewegungsmelder der Compact-Serie werden um Varianten mit einer Reichweite von 32 Metern ergänzt. Bei der Bewegungserfassung setzt Esylux unverändert auf strahlungsfreie Passiv-Infrarot-Technologie.

Vielfalt bedeutet in der bedarfsgesteuerten Gebäudeautomation vor allem, Lösungen so genau wie möglich auf die individuellen Umgebungsanforderungen abstimmen zu können. Für entsprechend mehr Flexibilität in großen Räumen erweitert Esylux nun seine erfolgreiche Automationsserie Compact.

Zu den bereits bewährten Präsenz- und Bewegungsmeldern der Serie kommen Varianten mit einer Reichweite von 32 Metern hinzu – zum Beispiel für den Einsatz in Großraumbüros. Zur Bewegungserfassung dient dabei die von Esylux bevorzugte strahlungsfreie Passiv-Infrarot-Technik.

"Wo sich Menschen längere Zeit aufhalten, wie am Arbeitsplatz, möchten wir jede Form von Elektrosmog unbedingt vermeiden", erklärt Marcus Pabsch, Leiter des Esylux Produktmanagements. Die PIR-Technik nutzt piezoelektrische Halbleiterkristalle, die auf die Körperwärme sich bewegender Menschen reagieren.