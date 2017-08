Poul Henningsens PH 5 als Mini-Version von Louis Poulsen

22.08.2017

Henningsen gab seinem legendären Entwurf einen eher pragmatischen Namen. Neben den Initialen enthält dieser ebenso einen Hinweis auf den Durchmesser des Oberschirms von 50 Zentimetern. Louis Poulsen verkleinert diesen nun auf 30 Zentimeter und schafft damit eine neue, kleine Größe des Klassikers.

Die Bezeichnung PH 5 Mini ist eine Hommage an die Leuchten-Koryphäe. Gemeinsam mit der dänischen Designerin und Farbexpertin Louise Sass wurden sechs dynamische Farbvariationen entwickelt: Hues of Orange, Hues of Rose, Hues of Red, Hues of Green, Hues of Blue und Hues of Grey.

Der Clou ist, jeden der drei Schirme unterschiedlich stark einzufärben. Mit dem oberen beginnend, im dunkelsten Ton, werden die unteren in jeweils helleren, weicheren Tönen derselben Farbe lackiert. Mit den drei Abstufungen entsteht eine verspielte, erfrischende Optik. Darüber hinaus stehen die ursprüngliche weiße Variante der PH 5 Classic sowie eine moderne weiße Ausführung zur Auswahl. Ob als einzelne Lichtquelle, beispielsweise über dem Esstisch oder in verschiedenen Kombinationen, strahlt die Leuchte Leichtigkeit und Eleganz aus. Die Mini-Leuchtnen sind ab Oktober 2017 erhältlich.