Positive Ausstrahlung in der Arztpraxis mit Sattler-Leuchten

21.11.2017

Wohltuend frisch, zugleich auch sachlich und funktional, so präsentiert sich die neue Praxis von Dr. Bernas, Facharztpraxis für Innere und Palliativmedizin in Eislingen. Das Licht soll dazu beitragen, eine freundliche Atmosphäre zu schaffen und die Beklommenheit vom Patienten zu nehmen.

Trotz der verschiedenen Anforderungen – von der blendfreien Grundbeleuchtung über ergonomisches Arbeitslicht bis hin zu effektvollen, ästhetischen Lichtlösungen – ist es gelungen, ein ganzheitliches und harmonisches Lichtkonzept zu verwirklichen.

"Licht hat in der Arztpraxis verschiedene Funktionen, insbesondere der subtile Einfluss auf unser Befinden wird oft unterschätzt", ist der Firmeninhaber Ulrich Sattler überzeugt. Sattler hat seit über 20 Jahren Erfahrung in der Beleuchtung von Arztpraxen, speziell auch im Dentalbereich. Daher wird die psychologische Komponente besonders berücksichtigt: eine freundliche Lichtstimmung nimmt Patienten Berührungsängste, begegnet Beklommenheit und schafft Vertrauen.

Darüber hinaus ist ergonomisches Licht die Voraussetzung für konzentriertes und ermüdungsfreies Arbeiten in der Praxis. Der Bauherr wünschte sich ein durchgängiges Planungskonzept und die Umsetzung aus einer Hand. All diese Aspekte sind in das Beleuchtungskonzept für die Facharztpraxis für Innere und Palliativmedizin von Dr. Bernas eingeflossen – und zeigen im Ergebnis eine Balance aus repräsentativer und funktionaler Beleuchtung.

Zudem legte der Bauherr Oliver Bernas bereits bei der Planung großen Wert auf Durchgängigkeit, einen stimmigen Entwurf und die Umsetzung aus einer Hand. Eine Anforderung, die voll und ganz der umfassenden Arbeitsweise des Göppinger Unternehmens entspricht: Sattler konnte mit seinem Konzept nicht nur auf die vielfältigen Beleuchtungsanforderungen eingehen, sondern auch das komplette Leistungsspektrum von der Lichtplanung bis hin zur Montage durch firmeneigenes Fachpersonal anbieten.