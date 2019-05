Portables LED-Licht von Ledlenser

7.05.2019

Das Portfolio reicht von Taschen- und Stirnlampen über Tauch- und Outdoorleuchten bis hin zu ausdauernden Industrie- und Speziallampen für den professionellen Einsatz. 1993 von den Brüdern Harald und Rainer Opolka in einer Garage gegründet, zählt Ledlenser heute zu einem der international relevanten Akteure bei portablem LED-Licht.

Das Solinger Unternehmen mit Standorten in Deutschland, Italien, Japan und der Schweiz beschäftigt derzeit über 1.500 Mitarbeiter weltweit. Die Unternehmensgründer gehen ihre Vision, die ganze Welt ins rechte Licht zu setzen, zielstrebig mit modernsten Technologien an. Das belegen weit über 100 gewerbliche Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster und Designs. Die Produktpalette wird stetig erweitert. Der neueste Coup ist die eine Serie von Arbeitsleuchten mit sieben extrem leistungsstarken Multifunktionsleuchten für nahezu jeden Bedarf in Bau, Handwerk und Industrie.

Der technologische Vorsprung wird seit der Unternehmensgründung stetig ausgebaut, z.B. mit innovativen Linsen und einer zukunftsweisenden Stromversorgung. So haben Rainer und Harald Opolka auch das "Advanced Focus System" erfunden und patentieren lassen. Inspiration fanden die Zwillinge bei großen Vorbildern: "Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors", erklären die Unternehmensgründer. "Wir haben unseren Reflektor mit einer Linse kombiniert. Das Ergebnis: Unser patentiertes Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht."

Bereits im Jahr 2000 erhielt Ledlenser das erste Patent auf LED-Taschenlampen. Alle Produkte werden noch heute in Deutschland konzipiert und entwickelt. 2005 wurde der Neubau einer Produktionsstätte im chinesischen Yanjiang fertiggestellt.