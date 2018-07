Polyurethan-Vergussmassen von Peters für die Lichttechnik

11.07.2018

Peters stellt kristallklare, hochtransparente Elpecast-Vergussmassen der Reihe Wepuran VT 3402 KK her. Sie sind weisen eine hervorragende Temperaturstabilität , Witterungsbeständigkeit und UV-Lichtstabilität auf, um LED-Technik und Lichtelektronik wirksam schützen zu können.

Vergussmassen auf der Basis von Polyurethanharzen können in großer Vielfalt hinsichtlich Viskosität, Farben, Verarbeitungszeiten und Härte bzw. Elastizität nahezu maßgeschneidert für viele Einsatzgebiete angeboten werden. Grundlage dafür ist die große Variabilität der Ausgangsstoffe und die Möglichkeiten der chemischen Modifizierung.

Für unterschiedlichste Anforderungen wie Unterwassereinsatz, Bewitterung und Sonnenlichteinstrahlung beim Außeneinsatz, Flammwidrigkeit / Nichtbrennbarkeit (UL-Zulassung) für sicherheitsrelevante Anwendungen, z. B. Notfallbeleuchtung in Tunneln oder Gebäuden, oder den Verguss von LED-Leisten in Aluminiumprofilen findet sich eine Lösung. Beim Blick in die Sicherheitsdatenblätter von marktgängigen Polyurethanharz-Vergussmassen kann man sich jedoch fragen, ob diese Anwendungsvielfalt nicht auf Kosten der Anwendersicherheit geht.

Da Peters sich der nachhaltigen Entwicklung und dem verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Umwelt verpflichtet hat, wird ein Maximum bei den gewünschten Endeigenschaften mit einem Minimum an Gefahren bei der Verarbeitung angestrebt. Wepuran-Vergussmassen enthalten daher allesamt keine gefährlichen Bestandteile, deren Verwendung durch die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU beschränkt ist: Sie sind frei von Quecksilber, Blei, Cadmium, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB) bzw. polybromiertem Diphenylether (PBDE) und den in der Erweiterungsrichtlinie 2015/863/EU genannten Phthalaten.