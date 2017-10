Pollerleucht Alva Esylux: Schlank, vernetzt, 180° Lichtaustritt

2.10.2017

Der Hersteller Esylux präsentiert neue Pollerleuchten seiner LED-Außenbeleuchtungsserie Alva. Ausführungen mit einem begrenzten Lichtaustritt von 180 Grad sind nun ebenso erhältlich wie schlanke, elegante Varianten. Die gesamte Serie verfügt über schmutzabweisende, seeluftgeschützte Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Ein optional integrierter Bewegungsmelder ermöglicht bei den 180-Grad-Ausführungen ein intelligentes Dali-Lichtmanagement.

Lichtinstallationen im Außenbereich müssen optimal auf die jeweilige Umgebung abgestimmt sein und zugleich den individuellen Erwartungen der Auftraggeber entsprechen. Der Hersteller Esylux erweitert seine Serie Alva deshalb um neue Pollerleuchten, die mit ihrer Bauform besondere Anforderungen erfüllen.

Manchmal sollen Pollerleuchten eine Gebäudezufahrt in Szene setzen – und nicht gleichzeitig die benachbarte Terrasse. Neue Alva Ausführungen mit einem Lichtaustritt von 180 Grad ermöglichen in solchen und ähnlichen Fällen eine fokussiertere Beleuchtung. Sie sind in Anthrazit oder Weiß erhältlich, für 230 V oder Dali und mit unterschiedlichen Größen, Diffusoren und Lichtfarben. Optional besitzen sie einen Bewegungsmelder und eine eingebaute Dali-Busspannungsversorgung. So lassen sich ganze Leuchtengruppen intelligent vernetzen und mit einfachem Dali-Broadcast steuern. Auch eine Integration konventioneller Leuchten ist per Dali-Switch möglich.

Eine weitere Anforderung kann sich aus dem Gestaltungsstil eines Außenareals ergeben. In einem eher filigran angelegten Ambiente wirken klassische Pollerleuchten womöglich etwas zu wuchtig. Ein eleganteres Erscheinungsbild lässt sich mit neuen Alva Varianten realisieren, die besonders schlank gebaut sind: Ihr Durchmesser beträgt nur 100 mm bei einer Höhe von 700 mm. Auch sie sind in Anthrazit oder Weiß erhältlich sowie mit unterschiedlichen Diffusoren sowie einer Lichtfarbe von 3.000 K oder 4.000 K.