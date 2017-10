Im Gespräch mit Oligo-Geschäftsführer Thomas Dulas

11.10.2017

Thomas Dulas ist in seiner neuen Position für die Geschäftsbereiche Oligo Lichttechnik und RSL Lichttechnik in Sankt Augustin sowie der Oligo Surface Controls in Lenzen verantwortlich. Der 50-jährige Dipl.-Betriebswirt war in den vergangenen Jahren erfolgreich als Geschäftsführer für verschiedene Premiumhersteller in der Bodenbelags- und Möbelindustrie tätig und hat umfassende Erfahrungen sowohl in Konzernstrukturen als auch im Mittelstand gesammelt.

00 Thomas Dulas, Geschäftsführer der Oligo Lichttechnik GmbH, im Gespräch mit Markus Helle, Redaktionsleiter HIGHLIGHT des Hüthig-Verlags. Foto: David Ertl / HGEsch Photography

Seit Jahren ist Oligo als Premium-Anbieter im Leuchtenmarkt tätig und baut diesen Anspruch auf weitere Produktbereiche aus. Zum Portfolio mit Designleuchten und Oberflächenkontroll-Systemen, mit denen der Automotive-Markt beliefert wird, kommen seit Kurzem auch die Leuchten von RSL hinzu, die als Qualitätsleuchten für architektonische Projekte das Programm erweitern. Wir sprechen mit Thomas Dulas, Geschäftsführer bei Oligo Lichttechnik und verantwortlich für alle drei Bereiche des Unternehmens. Herr Dulas, wie weit sind Sie mit der Integration des aktuellen Zukaufs RSL in die Oligo Lichttechnik? Dulas: Wir haben einige große Schritte gemacht und sind nun komplett mit Oligo an den RSL-Standort in Sankt Augustin gezogen. Die räumliche Nähe und das architektonisch hochwertige Gebäude haben uns dazu bewogen – und natürlich auch die betriebswirtschaftlichen Vorteile, die die Zusammenlegung mit sich bringt. Die Industrie-Leuchten von Oligo Surface Controls werden aber weiterhin an Standorten nahe der Automobilindustrie in Nord- und Süddeutschland produziert. Welche Synergien bringen die eigentlich sehr unterschiedlich aufgestellten Marken mit sich? Dulas: Die Unterschiede sind wirklich groß, allein schon wenn man die Produktportfolios der Marken betrachtet. Wir haben aber in der Überprüfung der Produkte festgestellt, dass einige Dinge, die wir bisher von externen Zulieferern bezogen haben, auch intern von RSL für Oligo gefertigt werden können. Das gibt uns mehr Freiheit und Unabhängigkeit in der Produktplanung. Wie entwickelt sich denn das Portfolio weiter? Dulas: Besonders das klassische Oligo-Portfolio mit vielen Design-Klassikern und dekorativen Leuchten unterliegt seit dem Aufkommen der LED einem stetigen Umbruch. Wir haben jetzt weiter das Programm überarbeitet, sodass es bis auf vereinzelte Ausnahmen nur noch die LED als Leuchtmittel gibt. Der Relaunch der Marken, wie wir ihn gerade durchführen, hat uns zur Bereinigung im Sortiment gebracht – Oligo soll nicht nur mit Schienensystemen in Verbindung gebracht werden. Dort haben wir besondere Kompetenz, die wir auch weiter fortführen, es gibt aber auch unsere anderen Leuchtenfamilien, die wir erfolgreich im Markt haben und die auch weiter zu unserem Bild beim Kunden beitragen sollen.