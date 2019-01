Plattform für kompakte Hochleistungs-LEDs von Osram-Tochter LED Engin

LED-Technologie wird in vielerlei Anwendungen mit jeweils individuellen Anforderungen eingesetzt. Nicht immer geht es dabei um klassische Beleuchtung. LEDs kommen heute im medizinischen Bereich, bei Lösungen für maschinelles Sehen, im 3D-Druck oder zur Aushärtung von Kunstharzen mit UV-Licht zum Einsatz. Je nach Anwendung ist es erforderlich, verschiedene LEDs mit spezifischen Eigenschaften ohne viel Platz zu brauchen miteinander zu kombinieren. Die Osram-Tochter LED Engin hat dafür eine geeignete Plattform entwickelt.

Die meisten LED-Hersteller sind auf die Serienfertigung von Standardprodukten eingerichtet, meist Einzel- oder Multichip- sowie Chip-on-board-LEDs (CoBs). Wenn für eine spezielle Anwendung jedoch ein Mischspektrum benötigt wird, ergeben sich für die Multichip LEDs zusätzliche konstruktive Aspekte, die zu bedenken sind. Sie haben in der Regel keine kompakte lichtemittierende Oberfläche (LES), während gebündelte und kompakt verbaute LES-Multichip-LEDs meist nicht mehr als vier einzelne Chips miteinander kombinieren.

Level-2-Baugruppen mit LED-Komponenten verschiedener Hersteller sind zwar verfügbar, aber aus Designgesichtspunkten kompliziert in Lösungen zu integrieren, da die Gehäuse der einzelnen Lieferanten durchaus unterschiedlich aufgebaut sind. Die Osram-Tochter LED-Engin löst all diese Probleme durch eine Multichip-LED mit gemischtem Spektrum und kompakter lichtemittierenden Fläche. LED Engin mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley, entwickelt, produziert und verkauft fortschrittliche LEDs, optische Komponenten und Module, um ein uneingeschränktes Lichterlebnis für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltung, Architektur, Medizin und Spezialanwendungen zu schaffen.

Das Standard-LED-Portfolio von LED Engin umfasst eine breite Palette von 4W Singlechip-Emittern bis hin zu Multichip-Emittern, mit bis zu 25 Einzelchips und 80W Leistung, die den gesamten Wellenlägenbereich von 365 nm bis 940 nm abdecken und mit Primäroptiken aus Glas verfügbar sind. All diese Emitter nutzen die sogenannte Luxigen-Plattform, ein mehrschichtiges, auf unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) abgestimmtes Keramiksubstrat mit Metall-Kontakten in den einzelnen Keramikschichten, was zu besonders niedrigen Wärmewiderstandswerten für die LED-Gehäuse führt.