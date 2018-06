Piece Hall in Halifax von WE-EF beleuchtet

Tuchhallen oder auch Gewandhäuser findet man an gar nicht wenigen Orten in Europa. Viele von ihnen stammen aus dem Mittelalter und alle dienten der örtlichen Tuchmacherzunft als Messe- und Handelsplatz sowie Lagerhaus. Die Tuchhallen in der flämischen Stadt Ypern oder die Tuchhallen im polnischen Krakau sind Bauwerke von internationaler Bekanntheit. Mit einer besonders beeindruckenden Architektur kann auch die Piece Hall in Halifax in der englischen Grafschaft West Yorkshire aufwarten.

00 Seit August 2017 präsentiert sich die Piece Hall in neuem Glanz. Büros, Restaurants und Geschäfte locken Einwohner und Gäste ebenso an, wie zahlreiche Kulturevents – von Musik, Ausstellungen und Workshops bis hin zu Sportveranstaltungen. Foto: James Newton Photographs Eine wichtige Rolle bei den vielseitigen Nutzungen der Piece Hall spielt die Außenbeleuchtung. Leuchten von WE-EF stellen sich effektvoll in den Dienst der Architektur und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre rund um die Piazza. Foto: James Newton Photographs ETC130-GB Bodeneinbauleuchten setzen Streiflichter auf die zahlreichen Pfeiler der Kolonnaden. Foto: James Newton Photographs ETC140-GB Bodeneinbauleuchten inszenieren den großen Bogen und die reich verzierten Türen am Hauptzugang. Foto: James Newton Photographs Präzise ist das Licht auf die Struktur der Fassaden abgestimmt, Blendung der Passanten wird vermieden. Foto: James Newton Photographs

Am Neujahrstag 1779 öffnete sie erstmals ihre Tore. Hier wurden 30 Meter lange Stoffbahnen von den für die damalige Zeit typischen Handwebstühlen – sogenannte 'pieces' – gehandelt und gelagert. Von Beginn an erfüllte das Bauwerk aber nicht nur rein kommerzielle Zwecke. Seine georgianische Architektur sollte auch Kultiviertheit, Modernität und Reichtum der Bauherren widerspiegeln. Die Kolonnaden beherbergten etwa 350 einzelne Kontore. Der riesige freie Platz, den sie umspannen, spielte über 250 Jahre hinweg eine zentrale Rolle im öffentlichen Leben der Stadt. Ein Ort mit vielen Funktionen ist die Piece Hall mit ihrer Piazza auch heute. In den letzten drei Jahren hat das auf der National Heritage List for England in Klasse 1 gelistete Bauwerk eine grundlegende Sanierung und Transformation erfahren. Insgesamt 22 Millionen Pfund wurden investiert, konservatorische Maßnahmen umgesetzt, aber auch ein Erweiterungsbau realisiert. Seit August 2017 präsentiert sich die Piece Hall in neuem Glanz. Büros, Restaurants und Geschäfte locken Einwohner und Gäste von Halifax ebenso an, wie zahlreiche Kulturveranstaltungen – von Musik, Performances, Ausstellungen und Workshops bis hin zu Sportveranstaltungen.