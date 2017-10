Philips Lighting Foundation gegründet

2.10.2017

Philips Lighting hat die Gründung der Philips Lighting Foundation bekanntgegeben. Es handelt sich um ein unabhängige, gemeinnützige Organisation, die Menschen in Gebieten mit Licht versorgen möchte, die bislang nicht ausreichend über elektrischen Strom bzw. Stromnetze ("off grid") verfügen.

Heute lebt noch immer mehr als einer von sieben Menschen weltweit ohne Zugang zu elektrischem Strom, davon wiederum lebt mehr als die Hälfte in ländlichen Kommunen in Entwicklungsländern. Beleuchtung ist ein Katalysator für eine gerechte Entwicklung, die den Zugang zu Gesundheit und Bildung sowie die Lebensgrundlagen verbessert. Die Stiftung finanziert Projekte, die sich um Beleuchtungsbedürfnisse in Häusern, Straßen und öffentlichen Einrichtungen kümmern, um sicherzustellen, dass Gemeinden auch nach Sonnenuntergang aktiv und wirtschaftlich lebensfähig bleiben.

"Wir erfüllen unsere Mission, indem wir die Entwicklung eines marktorientierten Ökosystems unterstützen, in denen Kommunen die Möglichkeit gegeben wird, selbst für Beleuchtung zu sorgen", sagt Dr. Shalini Sarin, Vorsitzende der Philips Lighting Foundation.