Philips-Hue-Leuchten per Google-Sprachbefehl steuern

15.01.2019

Der Beleuchtungshersteller Signify (ehemals Philips) ermöglicht die Aktivierung von Einschlaf- und Aufweckroutinen per Sprachbefehle an den Google-Assistant in Verbindung mit dem Beleuchtungssystem Philips-Hue. Dabei werden die Lichtverhältnisse geschaffen, um sich vor dem Einschlafen zu entspannen und sich morgens mit einem simulierten Sonnenaufgang aufwecken zu lassen.

00 Steuerung von Lichtszenarien zum Aufwachen und Einschlafen mit dem Google-Assistant und Philips-Hue-Leuchten.

Nach Angaben des Herstellers handelt es sich um die erste Kombination der Einschlaf- und Aufweckfunktion von Philips-Hue mit einem digitalen Sprachassistenten. Zu den Funktionen bei der Markteinführung, zunächst für englischsprachige Befehle, gehören: Weckalarm-Synchronisierung: Über Sprachbefehle können Philips-Hue-Leuchten mit den entsprechenden morgendlichen Weckalarmen durch den Google-Assistant aktiviert werden. Damit wird 30 Minuten von dem Weckalarm mit angeschlossenen Philips-Hue-Lampen und Leuchten ein Sonnenaufgangs-Effekt simuliert.

Auch die Einschlafzeit kann per Befehl an den Google Assistant eingestellt werden. Das Licht wechselt dann zu einem warmweißen Ton und wird über einen Zeitraum von 30 Minuten langsam dunkler. Ähnlich kann auch die Aufweckfunktion aktiviert werden.

Die Philips- Hue-Beleuchtung kann über den Google Assistant auch spontan angewiesen werden, unmittelbar in den Einschlaf- oder Aufweckmodus zu wechseln. Damit wird die jeweilige Beleuchtungsroutine sofort für 30 Minuten aktiviert.

Wie in der Hue-App lassen sich auch mit der Google-Home-App verschiedene Räume zu Hause einrichten und so die Aufweckroutine nicht nur für das Schlafzimmer, sondern auch für weitere Räume wie Kinderzimmer usw. konfigurieren.