Philips Hue kooperiert mit Amazon Echo

15.02.2017

Philips Hue-Nutzer in Deutschland erhalten mit Amazon Echo neue Möglichkeiten, ihre Beleuchtung auf bloßen Zuruf zu steuern. Dem Sprachassistenten namens Alexa genügen einfache Sätze, um Hue-Lichter in der gesamten Wohnung, in bestimmten Räumen oder sogar einzelne Leuchten an- oder auszuschalten. Auch zum Dimmen, Aufhellen und Wechseln der Lichtstimmung gibt es intuitive Sprachbefehle.

00 Je mehr Hue-Lichtquellen der Nutzer mittels Alexa simultan ansteuert, desto komfortabler und beeindruckender kommen die Vorzüge des smarten Lichtsystems zur Geltung.

Das Lichtsystem Philips Hue ist besonders nutzerfreundlich und umfassend mit Amazons Sprachassistenten vernetzt. Durch die Verbindung der beiden Systeme lässt sich das Ambiente zuhause auf einfache Art und Weise verändern. Wenn Räume, Lichtquellen und Szenen in der offiziellen Philips Hue-App (V2) entsprechend benannt und in die Amazon Alexa-App importiert sind, gehorcht die Hue-Beleuchtung beispielsweise auf folgende Aufforderungen: Alexa, schalte alle Hue-Leuchten an.

Alexa, schalte alle Hue-Lampen an.

Alexa, schalte alle Hue-Leuchten aus.

Alexa, schalte 'Entspannen' im Wohnzimmer an.

Alexa, schalte 'Nachtlicht' im Kinderzimmer an.

Alexa, schalte 'Konzentration' am Schreibtisch an.

Alexa, stelle die Badbeleuchtung auf 100 Prozent.

Alexa, dimme alle Hue-Leuchten.

Alexa, mach meine Flurbeleuchtung heller.

Alexa, schalte alle Hue-Leuchten auf 100 Prozent.

Alexa, dimme das Esszimmer.

Alexa, dimme die Tischleuchte im Esszimmer. Je mehr Hue-Lichtquellen der Nutzer mittels Alexa simultan ansteuert, desto komfortabler und beeindruckender kommen die Vorzüge des smarten Lichtsystems zur Geltung. Die Stimme ersetzt Rundgänge zu diversen Schaltern, und dafür muss der Nutzer nicht einmal mehr sein Smartphone bei sich tragen. Neben der gesamten Familie erhalten zudem auch Gäste einen scheinbar gerätefreien Zugriff auf eine Vielzahl unterschiedlicher Lichtstimmungen. Auch mit vollen Händen oder im Dunkeln lässt sich das Licht auf Zuruf einfach, sicher und ohne direkten Zugriff auf entsprechende Schalter steuern. Selbst vom Sofa aus, beim gemeinsamen Abendessen oder beim Einschlafen muss niemand nochmals aufstehen oder sein Mobilgerät zücken.