Pendelleuchten 'Compar' von Erco für moderne Arbeitswelten

11.01.2018

Die neuen Compar-Pendelleuchten treten als schlankes, abgependeltes Profil äußerst diskret auf. So rücken sie ihre Lichtwirkung in den Vordergrund. Und die beeindruckt mit je zwei linearen Downlight-Modulen pro Leuchte und einer optionalen Uplight-Komponente. Mit indirektem Licht sorgt diese für angenehme Atmosphäre im Raum, auf Wunsch sogar mit variabler Lichtfarbe: Zum Beispiel für Konzepte, die den Tageslichtrhythmus ins Büro bringen.

So gut können moderne Lichtkonzepte für den Arbeitsplatz aussehen: Blendfreies, in der Helligkeit regelbares Licht mit konstanter Lichtfarbe beleuchtet normgerecht die Arbeitsfläche. Zugleich hellt indirektes Licht die Raumdecke auf und taucht das ganze Büro in eine unaufdringliche, atmosphärische Lichtstimmung: Vormittags beispielsweise in einen frischen, aktivierenden Tageslichtton und abends in sanftes Warmweiß, um den biologischen Rhythmus der Büronutzer möglichst wenig zu stören.

All das lässt sich mit nur einem Leuchtentyp in Form eines schlanken, abgependelten Aluminiumprofils realisieren: Den neuen Compar-Pendelleuchten von Erco. Mit ihrem Leuchtenkörper im puristischen Design eignen sie sich hervorragend für die Architekturbeleuchtung zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden und anspruchsvollen Büros. Das Profil entspricht in Breite und Höhe den bekannten Hi-trac-Stromschienen, was Planern interessante Kombinationsmöglichkeiten eröffnet. Jede Leuchte enthält zwei direkt abstrahlende, lineare Lichttechnik-Module mit je 6 LEDs sowie bei den Direkt/Indirekt-Varianten zusätzliche, diffus und weichgezeichnet abstrahlende LED-Einheiten auf der Oberseite des Profils.

Wie der Name der neuen Pendelleuchten schon nahelegt, sind ihre linearen Direktlicht-Komponenten eng mit den entsprechenden Compar-Downlights verwandt. Wie diese bieten sie hohen Sehkomfort und viel Auswahl bei den Lichtverteilungen: Zwei davon, nämlich die rotationssymmetrische Verteilung 'wide flood' (ca. 60° Ausstrahlungswinkel) sowie die achsensymmetrische Verteilung 'oval wide flood' (ca. 90° x 55° Ausstrahlungswinkel), erfüllen mit entsprechenden UGR-Werten die Anforderungen an normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Die rotationssymmetrische Verteilung 'extra wide flood' erlaubt durch einen Ausstrahlungswinkel von ca. 85° die besonders effiziente Ausleuchtung von Neben- oder Verkehrsbereichen mit wirtschaftlich weiten Leuchtenabständen.