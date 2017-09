Parkhausbetreiber Apcoa setzt auf LED-Tubes von Philips

5.09.2017

Die Beleuchtung von Tiefgaragen und Parkhäusern war bisher für die Betreiber vor allem eins: kostenintensiv. Da lässt sich nichts schönrechnen. Auch bei der Apcoa Parking Group nicht, einem europaweit tätigen Parkhausunternehmen. Es geht schließlich darum, jahrein, jahraus, 24 Stunden am Tag, die Sicherheit zu gewährleisten und in allen Parkhausbereichen für gute Sehbedingungen und Orientierung bei den Nutzern zu sorgen.

Der Wechsel auf LED-Technologie hat bei der Apcoa alle Erwartungen erfüllt. Mit der neuen Beleuchtung lassen sich im Münchner Parkhausnicht nur bis zu 57 % Energie einsparen, durch die lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduzieren sich zudem auch die Wartungskosten. Da die Installation durch eigenes Personal vorgenommen werden konnte, amortisieren sich die Anschaffungskosten entsprechend schnell. Die Amortisationszeit beträgt in diesem Fall weniger als ein Jahr.

Die bisherigen Erfahrungen mit der LED-Beleuchtung sind durchweg positiv. Die Umstellung verlief reibungslos. Die Master-LED-Tubes arbeiten einwandfrei, ohne zu flackern und zu brummen. Sie leuchten das Parkhaus gleichmäßig und blendfrei aus, mit gleichbleibender Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke. Für die Parkhauskunden bedeutet das, ein Plus an Sicherheit. Sie finden leicht ihren Weg in das Einkaufszentrum und wieder zurück zu ihrem Parkplatz. So wie es sich ein Parkhausbetreiber wünscht.