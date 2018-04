Panasonic feiert 100-jähriges Bestehen

25.04.2018

Die Panasonic Corporation feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Konosuke Matsushita gründete das Unternehmen am 7. März 1918 in einem kleinen Dorf in Japan. Noch im selben Jahr kam mit einem verbesserten Multifunktionsstecker das erste Produkt auf den Markt.

00 Die Panasonic Corporation feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Darauf folgte eine Doppel-Cluster-Buchse, die es ermöglichte, mehrere elektronische Geräte an eine einzige Steckdose anzuschließen. Diese Innovationen scheinen im Rückblick betrachtet vielleicht bescheiden, aber die elektronischen Geräte von Matsushita machten das Leben schon damals erheblich komfortabler. Die Vision des Gründers, dass elektronische Haushaltsgeräte zunehmend im Leben der Konsumenten Einzug halten und dieses verbessern werden, sollte sich als richtig erweisen. 100 Jahre später ist Panasonic eines der führenden Elektronikunternehmen weltweit. Johannes Spatz, Geschäftsführer von Panasonic in Europa: "Seit den Anfängen von Panasonic ist es uns ein Anliegen, unseren gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und neue Technologien zu entwickeln, damit Menschen ein besseres Leben mit mehr Komfort genießen können. Dieser Ansatz hat sich nicht verändert. Die Technologie wird sich immer weiter entwickeln und wir werden diese Entwicklung als kompetenter Partner für unsere Industriekunden weiterhin unterstützen. Die Nähe zu unseren Kunden ist dabei unsere oberste Priorität."