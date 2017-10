Pala-Trento-Arena mit Lichtlösung von Thorn

25.10.2017

Thorn Lighting hat für die kürzlich renovierte 'Pala Trento Arena' in Italien eine neue Beleuchtungsanlage mit ausgezeichneter Lichtqualität mit individueller Steuerung in Betrieb genommen. In der Halle südlich von Trento bestreiten das Basketballteam 'Aquila Basket Trento' und das Volleyballteam Trentino ihre Heimspiele. Beide Teams sind sehr erfolgreich und spielen in der jeweiligen italienischen Liga hochklassig.

00 Die behördlichen Vorgaben und die hohen Standards für höherklassige internationale Wettbewerbe erfüllt die energieeffiziente Beleuchtung von Thorn mit dem leistungsstarken LED-Fluter Altis Sport. Foto: Thorn Lighting

Die hochmodernen LED-Fluter Altis Sport bieten nun die passende Beleuchtung für die Sportereignisse sowie Teampräsentationen in der Arena. Die Bauleitung übernahm Teknoengineering, ein langjähriger Partner der Zumtobel Group. Zu Beginn der neuen Basketball- und Volleyballsaison gab die Stadt Trento Informationen über die fertiggestellte Modernisierung und Erweiterung der städtischen Pala-Trento-Arena bekannt: Die Halle, zurzeit mit Platz für 4.360 Zuschauer, soll auf eine Kapazität von 5.000 Sitzplätzen erweitert werden. Zu diesem Zweck fanden umfassende Baumaßnahmen statt: Neben der Überholung des Fußbodens und der Erneuerung der Sitzplätze wurde dafür auch ein neues Beleuchtungssystem eingebaut. Bei der Erneuerung war es vor allem wichtig, das Lichtsystem an die behördlichen Vorgaben anzupassen sowie für hohe Energieeinsparungen zu sorgen. Da die Spieler in der Pala-Trento-Arena auch täglich trainieren um hohe Leistungen abzuliefern, war eine weitere Anforderung, eine optimale Beleuchtung für Trainings- und Spielsituationen zu schaffen.