Outdoor-Treiber von Tridonic mit NFC-Schnittstelle

26.03.2019

Outdoor-Treiber der Reihen excite (EXC) und advanced (ADV) von Tridonic sind jetzt in der dritten Generation verfügbar und allesamt auch mit NFC-Schnittstelle ausgestattet. Die dimmbaren Betriebsgeräte für den Leuchteneinbau gibt es in verschiedenen Wattagen und bei Bedarf auch mit passenden LED-Modulen.

Die dritte Generation der Outdoor-Treiber in den Reihen EXC und ADV ist die erste, die eine NFC-Schnittstelle (Near-Field-Communication) aufweist. Die NFC-Technologie spart in der Leuchtenproduktion Zeit bei der Programmierung und erlaubt es, Verpackungseinheiten mit bis zu 20 Treibern in einem Arbeitsschritt zu konfigurieren. Darüber hinaus gehören in beiden Serien ready2mains und U6Me2 zur Schnittstellenausstattung, in der EXC3-Reihe zusätzlich one4all.

Über die NFC-Schnittstelle, ready2mains oder Dali-2 (EXC3) können auch nach der Installation Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden.

Die Betriebsgeräte für Leuchten der Schutzklassen I und II sind mit unterschiedlichen Ausgangsleistungen verfügbar und decken mit anwendungsorientierten Betriebsfenstern ein breites Einsatzspektrum ab. EXC3-Treiber gibt es mit 14, 24, 40, 60, 90, 135 und 200 W Ausgangsleistung, ADV3-Treiber mit 14, 24, 40 und 60 W. Der Ausgangsstrom lässt sich bei den Outdoor-Treibern in der 14-W-Variante zwischen 100 und 500 mA einstellen, bei allen anderen zwischen 200 und 1.050 mA. Die Konfiguration ist auf unterschiedlichen Wegen möglich: drahtlos über NFC mittels Tridonics Software companion-Suite oder mit dem ready2mains-Programmer. In der EXC-Reihe bietet sich die Programmierung auch über DaliI‑2 mittels master-Configurator an.