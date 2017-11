Otto Piene im Kunstmuseum Celle

7.11.2017

Vom 9.11.2017 bis 4.4.2018 blicken das Kunstmuseum Celle mit der Sammlung Robert Simon zurück auf Sky-Art-Projekte des deutschen Lichkunstpioniers Otto Piene. Die Eröffnung findet am Donnerstag, den 9. November 2017 um 19.00 Uhr statt.

Alle Zeichen stehen auf Sturm: Heftige Böen, Windstärke 8, rütteln in der Nacht zum 11. September an Helfern und Ausrüstung. Bei schwerem Wetter machen sich 180 Bundeswehrsoldaten, ein Team aus Wissenschaftlern und Assistenten und ein Künstler im Steigflug seiner internationalen Karriere an die Vorbereitung einer monumentalen Himmelsskulptur. Zero-Künstler Otto Piene ist beauftragt, zur Abschlussfeier der Olympischen Spiele 1972 in München einen gigantischen leuchtenden Regenbogen aus fünf 470 m langen, heliumgefüllten Polyäthylenschläuchen über dem Stadion aufsteigen zu lassen.

Das Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon blickt in seiner aktuellen Ausstellung „Otto Piene. A Better World“ zurück auf dieses und weitere wegweisende Sky Art Projekte des deutschen Lichtkunstpioniers. Erstmals richtet das Haus den Fokus auf die visionären Ideen und Konzepte, die Otto Piene sein gesamtes Schaffen hindurch verfolgte und die besonders in seiner Sky-Art zum Ausdruck kommen.

"Hinter Pienes Werken steht eine große Idee," so Kuratorin Dr. Julia Otto. "Er wollte eine Kunst entwickeln, die Licht in die Welt bringt. Eine Kunst, die Menschen verbindet. Eine Kunst, in der Mensch, Natur und Technik zu einem friedlichen Ganzen finden. Damit reicht sein Schaffen weit über den eigentlichen Kunstkontext hinaus."