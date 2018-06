Osrams SMD-Leuchtdioden neu bei Schukat

5.06.2018

Die neuen leistungsstarken SMD-Leuchtdioden aus der Oslon-Serie SSL150 von Osram erweitern das Programm von Schukat. Sie wurden speziell für Applikationen entwickelt, bei denen eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer erforderlich ist.

Für die Gewächshausbeleuchtung (Horticultural Lighting) eignen sich speziell die Typen GH cshpm1.24 in der Farbe 660nm (hyperrot) mit einem Strahlungsfluss von typ. 425mW und einer Lichtausbeute von typ. 56%, sowie GD cshpm1.14 in der Farbe 451nm (deep blue) mit typ. 690mW und einer Lichtausbeute von typ. 69%. Beide liefern einen photosynthetisch wirksamen Photonenstrom von typ. 2,32μmol/s bzw. 2,57μmol/s.

Für den Einsatz in der Akzent- und Effektbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Laden- und Bühnenbeleuchtung wurden zudem drei weitere Typen entwickelt: GY cshpm1.23 (593nm, gelb) hat eine Lichtausbeute von typ. 99 lm/W, während GT cshpmM1.13 (521nm, true green) und GA cshpm1.23 (625nm, amber) bei einem Lichtstrom von typ. 130lm bzw. 100lm eine Lichtausbeute von typ. 111lm/W bzw. 136lm/W aufweisen. So finden letztere ihre Anwendungsbereiche auch in farbveränderlichen Lichtquellen sowie die GA-Type auch bei Lichtquellen in Brilliant-Mix-Technik.

Alle fünf Typen sind im SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und -linse verbaut, verfügen über einen Abstrahlwinkel bei 50% IV von 150° sowie hohe Korrosionsbeständigkeit. Zur Lichtstromerhaltung gibt es Testergebnisse nach Iesna LM-80.