Osrams neue LED-Chipfabrik in Malaysia nimmt Betrieb auf

29.11.2017

Die neue LED-Chipfabrik von Osram beginnt im malaysischen Kulim pünktlich mit der Produktion. "Wir sind sowohl im Zeitplan als auch im Budget geblieben", sagte Olaf Berlien, CEO der Osram Licht AG während der Eröffnungsfeier in Kulim.

Die Investitionen in die erste Ausbaustufe belaufen sich auf 370 Mio. €. Osram kann das Werk in zwei zusätzlichen Stufen erweitern, womit dann inklusive des Ausbaus der LED-Montagekapazitäten im Werksverbund insgesamt bis zu einer Mrd. € investiert werden würden. Wie groß die Produktionskapazität in Kulim ist, verdeutlicht Aldo Kamper, CEO des Geschäftsbereichs Optische Halbleiter: "Mit einer Wochenproduktion könnte die Straßenbeleuchtung der Metropolen New York, Rio, Hongkong und Berlin komplett auf LED umgerüstet werden." Für die Aufrüstung aller Straßenlaternen weltweit müssten in Kulim fünfeinhalb Jahre am Stück ausschließlich für diesen Zweck LED produziert werden.

Der weltweite LED-Markt für Allgemeinbeleuchtung wird für 2018 auf 6 Mrd. € geschätzt, wovon etwa sechs Prozent auf Straßenbeleuchtung entfallen. Die Wachstumsrate des Marktes wird bis 2020 im Schnitt bei sieben Prozent jährlich gesehen. Der gesamte Markt für opto-elektronische Komponenten – inklusive LED für Allgemeinbeleuchtung – wird 2018 etwa 17,5 Mrd. € groß sein.

Mittelfristig sollen in Kulim auch LED-Chips für Premiumanwendungen wie Autolicht oder Videoprojektion gefertigt werden. Dank des Neubaus auf der grünen Wiese mussten bei der Konzeption des Werkes keine Kompromisse eingegangen werden; zudem wurde es mit der allerneuesten Technik realisiert. Die Fertigungsanlagen mit 6-Zoll-Wafern produzieren im Vergleich zur 4-Zoll-Technik pro Wafer in einem Fertigungsgang 125 Prozent mehr LED-Chips.

Osram investiert derzeit weltweit in den Ausbau seines aus sechs Standorten bestehenden LED-Fertigungsverbundes. So baut Osram auch sein Werk in Regensburg mit aktuell rund 2.500 Beschäftigten aus und stellt dort zusätzlich bis zu 1.000 Mitarbeiter ein. Dort werden Premium-LED-Chips und Laser-Dioden hergestellt, die beispielsweise in hochwertigen Autoscheinwerfern eingesetzt werden, sowie Infrarot-Dioden für Sensoren, die unter anderem im Handy zur Gesichtserkennung oder im Auto für intelligente Assistenzsysteme wie Abstandsregelung verwendet werden. Zudem baut Osram seinen Standort Schwabmünchen aus. Hier stellt Osram künftig LED-Vormaterialien in Reinräumen her. Darüber hinaus hat Osram in der US-Stadt Exeter noch ein Werk für LED-Vorprodukte. Im chinesischen Wuxi erweitert Osram die Kapazität zur Montage seiner LED-Chips zu kompletten LED – also Leuchtdioden mit Gehäuse und teilweise auch mit Primäroptiken. In Penang, in Malaysia nahe Kulim gelegen, werden ebenfalls LED-Chips gefertigt und auch montiert.