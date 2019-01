Osrams neue breitbandige Infrarot-LED in der Landwirtschaft

2.01.2019

Eine der wichtigsten Aufgaben von Landwirten und Winzern ist es, den optimalen Zeitpunkt für die Ernte ihres Anbaus zu treffen. Auf diese Weise wird nicht nur der bestmögliche Geschmack der Ernte garantiert, auch während des gesamten Ernteprozesses und der weiteren Verarbeitung und Auslieferung können so wertvolle Zeit und Geld gespart werden. Um es den Landwirten zu erleichtern, den optimalen Zeitpunkt noch präziser zu treffen, präsentiert Osram seine neue Nahinfrarot-LED (Nired) Oslon Black SFH 4736.

Verbaut in ein Smartphone oder Tablet hilft die Nired durch einen einfachen Scan von Früchten oder Getreide verlässliche Informationen zu Zucker-, Wasser-, oder Fettgehalt zu generieren. Die Prüfung des Reifegrades wird durch die sogenannte Nahinfrarot-Spektroskopie möglich. Dabei werden die Inhaltstoffe von verschiedenen Obst- und Gemüsesorten gewissermaßen "gescannt". Das System macht sich dabei das Absorptionsverhalten bestimmter Molekülverbindungen zu Nutze.

Strahlt die Nired das Objekt mit einem definierten Lichtspektrum an, kann mit einem Spektrometer die Wellenlängenverteilung des reflektierten Lichts gemessen werden. Daraus lässt sich dann die Existenz und Menge bestimmter Inhaltsstoffe berechnen. So können der Landwirt auf dem Feld oder der Winzer an der Rebe stichprobenartig, unkompliziert und in Echtzeit den Reifegrad ihrer Früchte überprüfen und sowohl den Wachstumsprozess überwachen als auch den idealen Erntezeitpunkt planen.

Mit der SFH 4736 erweitert Osram Opto Semiconductors sein Portfolio an breitbandig emittierenden Infrarot-LEDs um eine Variante mit engem Abstrahlwinkel. Eine Linse sorgt dabei für stärker gerichtetes Licht und verbessert so die Gesamteffizienz des Systems. Die Primäroptik bündelt dabei 90 Prozent des erzeugten Lichts innerhalb eines Abstrahlwinkels von +/-40° und bringt dadurch deutlich mehr optische Leistung pro Fläche auf das Zielobjekt – also das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Im Ergebnis wird mehr Licht auf das Spektrometer reflektiert, was zu einem höheren Messsignal führt.