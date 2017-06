Osram übernimmt kalifornischen LED-Anbieter LED Engin Inc.

28.06.2017

Osram übernimmt die US-amerikanische LED Engin Inc. mit Sitz in San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern erzielt etwa zehn Millionen US-Dollar Jahresumsatz. LED Engin ist spezialisiert auf sehr helle und kompakte Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Spezialmärkten.

Das Anwendungsspektrum reicht von der Entertainment-Branche über UV- und Pflanzenbeleuchtung bis hin zu regelbaren Farbtemperaturen (Tunable White) und Licht für medizinische Anwendungen. In seinen Produkten verwendet LED Engin überwiegend LED-Chips von Osram Opto Semiconductors.

"LED Engin wird uns neue Wege eröffnen, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in der Spezialbeleuchtung anzubieten. Die Produkte sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Spezialapplikationen geeignet und ergänzen daher unser Technologie-Portfolio perfekt", sagte Hans-Joachim Schwabe, Geschäftsführer des Bereichs Spezialbeleuchtung bei Osram, in dessen Geschäftsbereich 'Professional and Industrial Applications' LED Engin angesiedelt wird.