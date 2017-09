Osram startet Produktfamilie Osconiq für professionelle Anwendungen

13.09.2017

Mit der neuen Osconiq-Produktlinie deckt Osram Opto Semiconductors künftig professionelle Anwendungsfelder wie die lineare oder Flächenbeleuchtung ebenso ab wie High- und Low-Bay oder Straßenbeleuchtung. Die bekannten Duris P Produkte, die bisher für diese Anwendungen genutzt wurden, werden in die neue Osconiq-Linie übertragen.

Durch die geringen Abmessungen der Baureihe P 2226 können bei Applikationen mehr einzelne LED derselben oder verschiedener Farben integriert werden. Dadurch liefern sie optimale und homogene Farbmischungsergebnisse. Mit diesen Merkmalen eignen sich die LED besonders für den Außeneinsatz in der Gewächshaus- oder Architekturbeleuchtung, aber auch für Innenräume wie in der Gastronomie und Hotellerie.

Die Mid-Power-LED überzeugt mit bemerkenswerter Leistung: Beispielsweise erzielt die Version in Rot eine Lichtausbeute von 100 lm/W, die in Blau 27 lm/W und die grüne LED 92 lm/W. Die LED kommen in professionellen Anwendungen im Innen- und Außenbereich zum Einsatz, wo monochrome Farben erforderlich sind.

Die LED überzeugt des Weiteren mit einer großen Bandbreite an Betriebspunkten. Sie kann nach Bedarf mit flexibel anpassbarer Stromstärke betrieben werden. Wird sie bei 100 mA gebinnt, hat sie unter diesen Bedingungen einen guten Lichtstrom bei herausragender Effizienz. Die Stromstärke kann aber auch auf bis zu 250 mA erhöht werden, wenn besonders starke Helligkeit benötigt wird.

"Wir sind sehr stolz, unseren Kunden mit der neuen Osconiq-Familie eine noch bessere und größere Auswahl an Komponenten anbieten und den individuellen Bedarf an LED bedienen zu können. Mit der Osconiq P 2226 konnten wir ein extrem robustes und effizientes erstes Produkt dafür entwickeln. In Zukunft werden wir die Osconiq-Familie weiter ausbauen, um industrielle Anwendungen wie High Bay, aber auch das gesamte Spektrum der Außen-Beleuchtung wie Straßen-, Tunnel- und Flächenbeleuchtung abzudecken", so Daniel Doxsee, Marketingleiter für Allgemeinbeleuchtung bei Osram Opto Semiconductors.