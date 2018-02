Osram Standort Regensburg in ganz neuem Licht

22.02.2018

Mit einem innovativen Lichtkonzept präsentiert sich Osram Opto Semiconductors als attraktiver Arbeitgeber für die Region Schon bei der Anfahrt über die Autobahn A3 in Richtung Neutraubling ist die hell erleuchtete Außenfassade des neuen Hauptgebäudes von Osram Opto Semiconductors weithin sichtbar.

Die Installation ist Teil eines innovativen Gesamtkonzepts des Hightech-Konzerns für die neuartige Gestaltung von Geschäftsgebäuden mit Fokus auf menschliche Lichtbedürfnisse. Der mit modernster LED-Technologie umgesetzte Ansatz "Human Centric Lighting" (HCL) soll künftig die Arbeitsumgebung nachhaltig positiv verändern. Das Konzept umfasst die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens von der LED bis hin zur fertigen Lichtlösung.

Menschen verbringen zunehmend mehr Arbeitszeit in Büros und geschlossenen Räumen, wo die Helligkeit weit unter dem Niveau natürlicher Lichtverhältnisse liegt. Fortwährendes Lichtdefizit oder ungeeignete Beleuchtungslösungen können zu erheblichen Schlaf- und Essstörungen, Energielosigkeit und sogar zu Depressionen führen. Das zukunftsweisende Human-Centric-Lighting-Konzept stimmt die Beleuchtung auf die Lichtbedürfnisse des menschlichen Biorhythmus ab.

Es gibt zu jedem Zeitpunkt am Tag einen "idealen" Farbtemperaturwert für den Menschen – das künstliche Licht kann dort ausgleichen, wo das natürliche Licht diesen Idealwert nicht erreicht. Zusätzlich zu vorprogrammierten Lichtkurven mit Berücksichtigung der Jahreszeit nehmen Sensoren aktuelle Werte auf und passen die Beleuchtung entsprechend an. Die Sensoren erfassen auch, wenn sich niemand in bestimmten Räumen und Bürobereichen aufhält. Sie schalten dann automatisch in einen Energiesparmodus und dimmen das Licht herunter.