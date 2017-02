Osram setzt auf der Euroshop Verkaufsflächen in Szene

21.02.2017

Osram zeigt auf der Euroshop in Düsseldorf seine neuesten Entwicklungen im Bereich Warenpräsentation für Einzelhandelsgeschäfte. Neben seiner Beleuchtungsexpertise bringt Osram auch seine Digitalkompetenz ein, damit Händler und Markenhersteller per Beacon-Technologie Vorteile des Online-Handels auf den stationären Handel übertragen können.

Die Euroshop findet vom 5. bis 9. März in Düsseldorf statt. Osram ist in Halle 9 am Stand C59 vertreten und präsentiert dort Lichtmanagement-Systeme, mit deren Hilfe Geschäfte unterschiedliche Stimmungen und Anmutungen erzeugen können, ohne dass dafür zwangsläufig die Lichtinstallation geändert werden muss.

Sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtung kann mit einstellbaren Farbtemperaturen in weiß oder auch farbig die Präsentation aufpeppen – ob bei der Regalbeleuchtung, als Lichtdecke oder an einem Tresen. Mit dem Lichtmanagement-System Lightify Pro lässt sich die Beleuchtung sowohl per App steuern als auch via Wandschalter auf die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Zudem zeigt Osram Opto Semiconductors ein breites Portfolio an LED-Komponenten für die Entwicklung moderner, effizienter und spezieller Beleuchtung - von Chip-on-Board- bis zur leistungsstarken Einzel-LED. Im Fokus steht dabei die Lichtqualität, egal, ob es darum geht, Farben besonders gesättigt und Weiß sehr strahlend erscheinen zu lassen, wie es bei Textilien oft benötigt wird, oder ob verschiedene Lebensmittelgruppen, wie Fleisch, Fisch, Obst oder Brot mit dem Einsatz von passenden LED besser zur Geltung kommen.