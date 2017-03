Osram schließt strategische Partnerschaft mit der Beaconsmind AG

2.03.2017

Osram kooperiert mit der Beaconsmind AG, einem Beacon-Service-Provider aus der Schweiz. Die Unternehmen bieten stationären Händlern und Modemarken ab sofort eine ganzheitliche Lösung zur Integration von standortbezogenen Diensten, sogenannten Location Based Services (LBS).

Osram und Beaconsmind zeigen, wie sie sich die Zukunft des Handels vorstellen: Im Zeitalter der Digitalisierung beschäftigen Themen wie eine personalisierte Kundenansprache, detaillierte Analysen und die Verknüpfung der Verkaufskanäle sowohl Händler, Modemarken und und Einkaufszentren. Ab sofort kann dies jeder stationäre Händler in seiner Shop-Umgebung verwirklichen: Das neue Lösungspaket "Einstone Smart Retail" kombiniert die leistungsfähige, wartungsarme und Dauerstrom-basierte Beacon-Infrastruktur von Osram mit einem App-basierten Loyalitätsprogramm, Proximity Marketing und intelligenten Kundenanalysen des Software-Partners Beaconsmind.

Die End-to-End-Lösung lässt sich in unterschiedlichste Kassen- und CRM-Systeme integrieren. Dadurch werden Offline- und Online-Daten intelligent verknüpft und dem Händler über ein Web-Dashboard verfügbar gemacht.

Händler profitieren neben dem ganzheitlichen Kundenverständnis auch von der einfachen Bedienung: Das Kampagnenmanagement erfolgt intuitiv und in Echtzeit über ein Web-Dashboard. Werbebotschaften wie individuelle Angebote oder Gutscheine werden über eine mobile App ausgespielt. Die eingestellten Botschaften werden dem Kunden per Push-Benachrichtigung zugestellt, sobald er sich im Geschäft oder in dessen Nähe aufhält. Retailer eröffnen so einen direkten Kanal zum Endkunden und können ihre Marketing-Aktionen digital und standortgenau verlängern.