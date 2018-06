Osram präsentiert XBO-App auf der CineEurope 2018

26.06.2018

Auf der 27. Cine Europe, die vom 11. bis 14. Juni 2018 die europäische Filmszene in Barcelona versammelte, hat Osram seine neue XBO-Service-Plattform präsentiert. Die neue App für Android und iOS ist eine Premiere in der Branche und wurde speziell für Kinotechniker entwickelt. Sie macht das umfassende Fachwissen der Osram XBO-Techniker mit einem Klick verfügbar.

"Unser Oscar prämierter Lampen-Klassiker für Kinoprojektoren wird dank der App noch einfacher in der Handhabung. Die digitale Service-Plattform bietet umfangreiche Lampen-Informationen, Trainings- und Installations-Tipps, Videos für die einfache Lösung von häufigen Fehlermeldungen, aktuelle Neuigkeiten sowie die Möglichkeit, Fragen direkt über die App an einen Osram-Kontakt zu senden", erklärt Hans-Joachim Schwabe, CEO Specialty Lighting bei Osram. Ausprobiert werden konnte die XBO-App erstmals auf der Cine Europe am Osram-Stand.

Als Nachfolger der Karbonlampe hat die XBO-Lampe von Osram in den 1950er Jahren die Kinoprojektion weltweit revolutioniert und setzte so auch die ersten Hollywood-Blockbuster bei Aufführungen in Europa farbecht in Szene. Noch heute, mehr als 60 Jahre später, kommt die Gasentladungslampe "Made in Germany" in den meisten Kinoprojektoren weltweit zum Einsatz.

Dank laufender Verbesserungen und Modernisierungen wird die XBO-Kinolampe den Anforderungen des digitalen Kinos mehr als gerecht und überzeugt mit extralanger Lebensdauer, breitem Dimmbereich, heller Leinwandausleuchtung durch kurzen Lichtbogen, hohe Lichtstärke sowie einfacher Wartung.