Anzeige

Osram mit Fahrzeugbeleuchtung auf der Automechanika 2018

24.09.2018

"Driving ahead" war das diesjährige Motto unter dem das Osram seine Neuentwicklungen im Bereich Fahrzeugbeleuchtung auf der Automechanika 2018 gezeigt hat. Dazu zählen eine neue Produktlinie im Bereich LED-Arbeits- und Zusatzscheinwerfer, LED-Nachrüst-Vollscheinwerfer für den VW Golf VII und weiterentwickelte Leuchtmittel aus der Night-Breaker-Serie.

Ab November 2018 bietet Osram unter dem Namen LEDriving eine neue Produktlinie an Arbeits- und Zusatzscheinwerfern an. Auf der Automechanika präsentierte Osram diese erstmals der Öffentlichkeit und demonstrierte, wie bei zusätzlicher Ausleuchtung größerer Flächen Nutzer vor allem von einer hohen Lichtleistung und besserer Sichtbarkeit dank des Tageslichteffekts profitieren. Die extrem robusten Polycarbonate-Linsen halten selbst bei Schwerlast stand. Drei Produktlinien mit unterschiedlichen Varianten hinsichtlich Leistung, Form- und Abstrahlwinkel mit unterschiedlichen Lichtprofilen wie Spot, Wide und Combo stehen für 12 und 24 Volt zur Verfügung.

Die neuen Scheinwerfer für den VW Golf VII der LEDriving-Serie ersetzen die Halogen- und Xenonbeleuchtung durch moderne LED-Technologie mit höherer Lichtleistung als die originale Beleuchtung. Abblend-, Fern-, Tagfahr-, Positions- und Blinklicht sind in einem LED-Nachrüst-Vollscheinwerfer kombiniert. Der LED-Scheinwerfer punktet vor allem mit einer ausgesprochen coolen Optik und einer längeren Lebenszeit der Leuchtmittel. Die Umrüstung ist ohne weitere Umbaumaßnahmen am Fahrzeug möglich. Zudem stellt Osram eine Xenon- und LED-Upgrade-Variante für den Ford Focus vor und zeigt verschiedene Designstudien für weitere Fahrzeugmodelle, unter anderem auch LED-Rückleuchten und LED-Seitenspiegel. Die LEDriving-Schweinwerfer für den VW Golf VII wurden im Rahmen des Automechanika-Innovationswettbewerbs in der Kategorie Electronik & Systeme mit der höchsten Kategorie "Gewinner" ausgezeichnet.