Osram: Licht in Rom, Schatten in München

28.01.2019

Am letzten Freitag hat Osram in Rom die beeindruckende neue Beleuchtung des Petersdoms in einem Festakt offiziell eingeweiht. Die neue LED-Anlage spart nicht nur sehr viel Energie ein, sondern macht viele Kunstwerke sichtbar, die sonst durch die Einschränkungen der vormals installierten Leuchten nicht wahrnehmbar waren. Überschattet wurde die feierliche Eröffnung durch ernüchternde Zahlen für das erste Quartal des aktuellen Geschäftsjahres.

00 Kuppel im Petersdom mit alter und neuer Beleuchtung. Foto: Archivio Fotografico Fabbrica die San Pietro Hauptkuppel im Petersdom mit neuer Beleuchtung. Foto: Archivio Fotografico Fabbrica die San Pietro Cathedra Petri im Petersdom mit neuer Beleuchtung. Foto: Archivio Fotografico Fabbrica die San Pietro

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 liegt der Umsatz für fortgeführte Aktivitäten der Osram Licht AG nach vorläufigen Zahlen bei 828 Millionen Euro (im Vorjahresquartal 939 Millionen Euro) und geht damit um rund 15 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahresquartal zurück (im Vorjahresquartal +5,7 Prozent). Die bereinigte Ebitda-Marge beträgt voraussichtlich 11,3 Prozent (im Vorjahresquartal 18,5 Prozent). In diesen Zahlen sind die Geschäftsaktivitäten der bereits veräußerten Sylvania Lighting Solutions in den USA. sowie das zum Verkauf stehende europäische Leuchtengeschäft nicht mehr erfasst, da diese ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 als nicht mehr fortgeführte Aktivitäten bilanziert werden. Die schwache operative Entwicklung spiegelt sich in allen drei Geschäftseinheiten wider. So verzeichnet beispielsweise die Einheit Opto Semiconductors im ersten Quartal einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis von 16,9 Prozent. Ursächlich für die enttäuschende Umsatzentwicklung ist der sich insbesondere im Dezember 2018 beschleunigte Marktrückgang. Betroffen waren vor allem die Kernmärkte Automotive, General Lighting und Mobile Devices. Hierbei wirken sich besonders die anhaltenden Handelskonflikte, die Wachstumsschwäche in China und die allgemeinen politischen Unsicherheiten belastend aus. Entsprechend bleibt die Sichtbarkeit auf die kommenden Quartale deutlich eingeschränkt. Petersdom als Leuchtturmprojekt Was die Technik aus München zu leisten im Stande ist, zeigt die aktuelle neue Beleuchtung im Petersdom. Die Planungs- und Installationsarbeiten für die neue LED-Beleuchtung dauerten rund eineinhalb Jahre. Das gesamte Beleuchtungskonzept für das Projekt hat Osram maßgeschneidert, um zukünftig alle Schätze der bedeutsamsten Basilika der Welt optimal hervorzuheben. Mehr als 780 Spezialleuchten, bestückt mit zirka 100.000 Leuchtdioden, kommen dafür zum Einsatz. Die Beleuchtung der rund 22.000 m² Grundfläche umfassenden Kirche kann dank einer intelligenten Steuerung auf vordefinierte Lichtszenarien im Handumdrehen angepasst werden. Durch das neue LED-Licht sind nun beispielsweise die Mosaike in den Kuppeln der Seitenschiffe bis ins kleinste Detail erkennbar. Zahlreiche Kunstwerke, die vorher im Halbdunkel verschwanden, erstrahlen jetzt in vollem Glanz.