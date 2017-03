Osram Kunstpreis für die "5. Dimension"

21.03.2017

Die drei Nachwuchskünstler Eylül Aslan, Frederic Hanen und Sola Thoma von der Technischen Universität München haben die dritte Ausschreibung des LiO (The Osram Light Art Award) für sich entschieden. Ausgezeichnet wurden die Studenten für ihr Werk "5. Dimension". Darin nutzen sie das Spiel von Licht und Dunkelheit und erschaffen mit Hilfe von Leuchtdioden (LED) immaterielle Lichträume. Damit trafen sie genau den Kern des diesjährigen Mottos des LiO "Light is experience. Entertaining arts."

Mit mehr als 100 Teilnehmern hatte der Wettbewerb doppelt so viel Zulauf wie im Vorjahr. Die Nachwuchskünstler sollten sich damit auseinandersetzen, wie Licht emotionale und spannungsvolle Momente schaffen und so zum Erlebnis werden kann.

"Alle eingereichten Projekte haben sich intensiv mit der Erlebbarkeit von Licht beschäftigt. Die '5. Dimension' konnte uns am meisten überzeugen, da sie einen Raum aus Licht auf faszinierende Weise erlebbar und tatsächlich begehbar macht", so Ingo Maurer, Lichtkünstler und Mitglied der Jury des LiO 2016.

Die Ideen waren vielfältig: Von einem Licht-Domino, über Biolumineszenz und räumliche Illusionen bis zur körperlichen Erlebbarkeit von Licht - der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Das Siegerprojekt "5. Dimension" macht Licht in ganz neuer Weise erlebbar. Schauplatz ist ein komplett abgedunkelter länglicher Raum, welcher mit Nebel geflutet ist. LED-Leuchten, die in den Wänden, Boden und der Decke verbaut sind, projizieren verschiedenfarbige geometrische Formen in den Raum. Aufgrund des Zusammenspiels der verschiedenen Faktoren geben die so entstehenden Lichtwände und Lichtsäulen den Eindruck einer fünften Dimension und machen Licht (er)fassbar. Bei der feierlichen Verleihung des Osram Kunstpreises auf der Praterinsel in München wurden neben der Gewinnerinstallation auch 14 weitere Konzepte gezeigt.

Der Preis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro dotiert. Osram setzt sein langjähriges Kunstengagement mit dem Osram Light Art Award zukunftsweisend fort. Auch im kommenden Jahr wird der Kunstpreis wieder ausgeschrieben.