Osram ist zum dritten Mal Lichtpartner des Eurovision Song Contests

10.05.2017

Als offizieller Lichtpartner des Eurovision Song Contest (ESC) hatte Osram bereits 2015 in Wien und 2016 in Stockholm das Mega-Event im Showbusiness tatkräftig unterstützt. Als leistungsstarkes Unternehmen für moderne, digitale Lichttechnik setzt Osram die erfolgreiche Kooperation dieses Jahr in Kiew fort.

00 Osram ist zum dritten Mal in Folge der offizielle Lichtpartner des Eurovision Song Contest und unterstützt mit außergewöhnlichen Lichteffekten die Performance der Künstler. Bild: Osram Zuschauer des Eurovision Song Contest erwartet eine einzigartige Kombination aus spektakulären Beleuchtungseffekten, Musik und Emotion. Bild: Osram©Ralph Larmann

"Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass das Licht-Design bei der Präsentation der Songs eine essentielle Rolle spielt. Eine effektvolle Beleuchtung ist unerlässlich für die Wirkung der Songs. Deshalb freuen wir uns sehr, wieder Partner des ESC zu sein", sagt Hans-Joachim Schwabe, CEO Specialty Lighting bei Osram. Seit vielen Jahren wird der Eurovision Song Contest mit Produkten von Claypaky beleuchtet. Die renommierte Entertainmentmarke von Osram hat so maßgeblich zum Erfolg der Show in den Vorjahren beigetragen. Highlight der außergewöhnlichen Lichtinszenierung sind über 150 Claypaky Scenius Unico – sogenannte Moving Lights mit besonders großer Effektvielfalt. Als Herzstück ist darin eine Spezialentwicklung von Osram verbaut: Eine 1.400 Watt starke Entladungslampe mit einer Farbtemperatur von 6.500 K.