Osram ist Lichtpartner des Eurovision Song Contest 2019

18.03.2019

Zum fünften Mal in Folge beleuchtet Osram den Eurovision Song Constest, der vom 12. bis 18. Mai in Tel Aviv stattfindet. Israel ist Gastgeber und inszeniert unter dem Motto "Dare to Dream!" – "Wage zu träumen!" – das beliebte TV-Spektakel. Osram setzt auch in diesem Jahr wieder die Veranstaltung als offizieller Lichtpartner in Szene.

00 Individuelle Lichtlösungen von Osram beim ESC 2018 in Lissabon. Foto: Osram / Ralph Larmann

Große Emotionen sind garantiert, wenn die 42 teilnehmenden Interpreten und Bands um ihren Traum kämpfen, den Sieg in ihr Land zu holen. Begleitet werden sie dabei von einer Lichtshow voller dynamischer Effekte, Farben, Formen und Dimensionen. Bühnen-Designer Florian Wieder gestaltet die ESC-Bühne 2019 in modernem und stimmungsvollem Design. Mit der Umsetzung der Lichteffekte sind die zwei israelischen Lichtdesigner Ronen Najar und Dakar Azulay beauftragt. Im Internationalen Kongresszentrum Tel Aviv schaffen die Kompositionen aus Licht und Klang 2019 ein Ambiente der Superlative und spiegeln zugleich den Charakter der Stadt wider: pulsierend, einzigartig, innovativ.