Osram investiert in Lidar-Experten Leddar Tech Inc.

9.08.2017

Osram hat eine strategische Beteiligung von 25,1 % an der Leddar Tech Inc. erworben. Das kanadische Unternehmen entwickelt eine eigene Lidar-Technologie für autonome Fahrzeuge und Fahrerassistenzsysteme, die in Spezialchips und Sensormodule einfließt.

00 Lidar ist eine dem Radar ähnliche, allerdings auf Infrarotlicht basierende Methode zur Erkennung von Objekten sowie zur Messung von Entfernungen und Geschwindigkeiten. Grafik: Leddar Tech

Leddar Tech ist Spezialist für die Erfassung der Umgebung mittels Infrarotlicht durch Lidar (Light Detection And Ranging). Die hochentwickelte optische Sensortechnologie der Kanadier ergänzt die Halbleiterprodukte von Osram. Bereits jetzt arbeiten beide Unternehmen zusammen. Die Investitionssumme beläuft sich für Osram auf einen mittleren zweistelligen Millionen-€-Betrag. "Osram ist bereits der weltweit führende Anbieter für Sensorlicht bei autonomen Fahrzeugen und verzeichnet in diesem Bereich eine steigende Nachfrage. Die Investition in Leddar Tech ist für uns ein logischer Schritt auf dem Weg zum führenden Lösungsanbieter auf diesem Gebiet", sagte Stefan Kampmann, Technikvorstand der Osram Licht AG.