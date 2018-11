Anzeige

Osram-Beleuchtung im Petersdom

9.11.2018

Neues Glanzstück in Rom: Die Installationsarbeiten zur neuen Beleuchtung im Petersdom sind fast abgeschlossen.

Während der Installationsphase werden fast 20 Kilometer Kabel verlegt und 700 LED-Spezialleuchten in bis zu 136 Metern Höhe eingebaut. Am 25. Januar 2019 wird dann die offizielle Einweihung in einer der größten Kirchen der Welt gefeiert, die auch das Zentrum des katholischen Glaubens ist. Über 100.000 LED werden die Basilika dann in neuem Licht erstrahlen lassen.