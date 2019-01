Osram auf der CES in Las Vegas

3.01.2019

Osram präsentiert auf der CES 2019 zukunftsweisende Technologien für die Bereiche Mobilität, Vernetzung, Sicherheit und Gesundheit. Dabei erschließt der Hightech-Konzern neue strategische Märkte, die weit über die klassische Beleuchtung hinausweisen.

Besucher finden den Osram-Stand (Nr. 8521) vom 8. bis 12. Januar in der Nordhallel des Convention Center in Las Vegas

Osram wird zusammen mit einigen seiner wichtigsten Partner seine Lidar (Light Detection and Ranging)-Expertise für Autonomes Fahren präsentieren und stellt in einem interaktiven Mobilitätstisch eine Reihe von Technologien vor. Der Tisch ermöglicht es den Standbesuchern, die Osram-Technologien wie Lidar, Gesichtserkennung, Iris Scan und Biomonitoring-Anwendungen hautnah zu erleben.

Auch die Hybrid-LED Eviyos, die in intelligenten Scheinwerfern die Ausleuchtung der Straße verbessert und Kommunikation mit Fußgängern unter anderem via Bildprojektion auf die Straße ermöglicht, wird dort gezeigt. Eviyos kann beispielsweise ein Bild eines Zebrastreifens auf die Straße projizieren, um Fußgänger darüber zu informieren, dass das Fahrzeug angehalten hat und es sicher ist, die Straße zu überqueren.

Auch Fluence Bioengineering, ein seit kurzem zu Osram zählender Anbieter smarter Lösungen für die Landwirtschaft, präsentiert seine Produkte am Osram-Stand auf der CES. Fluence hat sich der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter LED-Leuchtensysteme für Forschung sowie kommerziellen Pflanzenbau verschrieben. Mit dem Razr 4 und dem Spydr 2 präsentiert die Osram-Tochter ihre neuen Lichtsysteme für den kontrollierten Pflanzenanbau in vertikalen Anwendungen. Razr 4, Spydr 2 sowie Vypr 2 eignen sich hervorragend für Anwendungen in kontrollierter Umgebung und bedienen damit Bedarfe in verschiedensten Märkten des Pflanzenanbaus.

Bereits zum dritten Mal in Folge kooperiert Osram mit dem Schweizer Automobilvisionär Rinspeed. Zahlreiche Komponenten für sichtbares und unsichtbares Licht erhöhen Sicherheit und Komfort im Automobil der Zukunft und sind dabei ein wesentlicher Bestandteil des neuen innovativen Konzeptfahrzeugs. Wie sich biometrische Identifikation, HCL, Lidar und modernste Automobilbeleuchtung in Fahrzeuge integrieren, zeigt das Konzeptfahrzeug Microsnap von Rinspeed - während der CES 2019 zu sehen in der Harman-Ausstellung im Hard Rock Hotel.