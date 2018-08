Orientierungsleuchte 'White House' von David Abad für B.lux

7.08.2018

Die Außenleuchtenkollektion des Herstellers zeitgenössischer Designerleuchten B.lux bekommt Zuwachs: White House, eine von David Abad entwickelte LED-Orientierungsleuchte.

Die minimalistische Gussform von White House ist archetypisch einem Spitzdachhaus nachempfunden. So stellt das Design einen direkten formalen Bezug zur Architektur her – nicht nur durch die Form, sondern auch durch den Leuchtenkörper aus Beton, erhältlich in Weiß, Grau oder Schwarz.