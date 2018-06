Online-Leuchten-Konfigurator von Elektra gestartet

Nachdem Elektra mit einem LED-Baukastensystem bereits offline die Produktion und Lieferung von "Stückzahl 1" eingeführt hatte, ist die Online-Variante im Mai erfolgreich gestartet. Der B2B Webshop zeichnet sich durch leicht verständlichen Anwendung und unkomplizierten Bestellabwicklung aus.

Der Konfigurator für LED Leuchten bietet 10 verschiedene Profile zum Teil in mehreren Farben, die verschiedene LED-Module oder Flexstreifen aufnehmen können. Anschließend werden Abdeckung, Kabel und Treiber dazu gewählt. Auch das Duplizieren von Leuchten oder die Erstellung von Leuchtenverbünden sind kein Problem. Ebenso lassen sich Konfigurationen im eigenen Konto abspeichern, so kann auf Bewährtes leicht zurückgegriffen werden.

Die Konfiguration läuft aus dem Onlinesystem in die Elektra Fertigung und wird zeitnah produziert und versendet. Mit dem Shop als digitalem Bestellsystem werden so gleichzeitig die Lieferzeiten verkürzt. In einfachen Schritten kommen Kunden so zur gewünschten Beleuchtung für Küchen-, Wohn- oder Badmöbel. Auch indirektes Licht oder Regalbeleuchtung im Innenausbau und Ladenbau lassen sich schnell und sicher planen und beschaffen.

Für Tischler und Schreiner ist die Vervollständigung ihrer Produkte durch hochwertige Beleuchtung oft ein ausschlaggebendes Verkaufsargument. Deshalb müssen die Informationen über Technik, Montage und Kosten schnell verfügbar sein. Die Auswahl und Bestellung wird mit dem neuen Konfigurator für Handwerker erheblich erleichtert, bei größtmöglicher Professionalität und Sicherheit.