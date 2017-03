Oligo Lichttechnik GmbH erweitert Geschäftsfeld

Die Oligo Lichttechnik GmbH baut ihr Portfolio weiter aus und hat mit der früheren RSL einen renommierten Partner für die Fertigung individueller Leuchten im Projektgeschäft hinzugewonnen.

Somit kann das Unternehmen lichttechnisches Know-how, qualitativ hochwertige Standardleuchten wie auch Sonderleuchten und vielfältige Produkt-Modifikationen aus einer Hand anbieten.

Thomas Dulas, der schon als CEO und Geschäftsführer für die Schwesterunternehmen Surface Controls in Lenzen und Oligo Lichttechnik in Hennef verantwortlich zeichnet, übernimmt gleichfalls die Geschäftsführung der neu gegründeten ROL Lichttechnik GmbH in Sankt Augustin.

Wertarbeit "Made in Germany" wird auch weiterhin kennzeichnend für Produkte von Oligo sein. Sämtliche Geschäftsbereiche des Unternehmens entwerfen, entwickeln und produzieren vollständig in Deutschland. In diesem Sinn ergänzt RSL mit modernsten CNC Maschinen, Kantbänken, Kabinen für Nasslackierung und Pulverbeschichtungen sowie Test- und Prüfl aboren die Unternehmensphilosophie. Hohe Fertigungstiefe und kurze Reaktionszeiten sind im zeitgetriebenen Projektgeschäft ebenso von Bedeutung wie verlustfreie Kommunikation und größtmögliche Flexibilität in der Zusammenarbeit mit Planern und Architekten.