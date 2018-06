OLED-Technologie von Hella im Audi A8

Ob in Smartphones oder Fernsehern – OLEDs (OLED: organic light emitting diode, organische Leuchtdioden) haben als Displays den Massenmarkt bereits erreicht. In Zusammenarbeit mit dem Licht- und Elektronikspezialisten Hella hat der Automobilhersteller Audi jetzt die OLED-Technologie in der Heckleuchte des neuen Audi A8 integriert.

00 Jede OLED ist in vier Segmente unterteilt, die sich einzeln steuern lassen. Foto: Hella OLED-Heckleuchte im neuen Audi A8 ermöglicht verschiedene Szenarien zu Begrüßung und Verabschiedung der Fahrer. Foto: Audi AG

Das Erscheinungsbild von Scheinwerfern und Heckleuchten ist mittlerweile nicht nur nachts das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der Automobilhersteller. Hierbei gewinnen vor allem homogene Lichtfunktionen an Bedeutung. Beim A8 hat sich Audi deshalb in den Heckleuchten für den Einsatz einer Flächenlichtquelle entschieden. In jeder Einheit schweben vier aufrecht stehende OLEDs von weniger als einem Millimeter Stärke. Sie sind in vier einzeln ansteuerbare Segmente unterteilt – zwei für das winkelförmige Schlusslicht und zwei für das Bremslicht. Die OLEDs bestehen aus organischen halbleitenden Schichten, die sich großflächig auf einem Trägermaterial auftragen lassen. Zwei Elektroden bringen die Schichten dann gleichmäßig zum Leuchten. Für ein homogenes Erscheinungsbild kommt die Technologie somit ohne Reflektoren, Lichtleiter oder zusätzliche Optiken aus. "Die OLEDs schaffen darüber hinaus bisher nie da gewesene Gestaltungsmöglichkeiten", sagt Dr. Michael Kleinkes, Leiter der Entwicklung Lichttechnik bei Hella.