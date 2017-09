'Oled Round': runde Oled-Leuchten für Tisch und Raum

26.09.2017

Bei Leuchten der Marke Omled werden ausschließlich Oled-Leuchtmittel der jüngsten Generation verwendet. Jetzt gibt es die in Deutschland entwickelten und hergestellten Leuchten auch in einer außergewöhnlichen runden Form. Die neuen Leuchten mit dem Namen 'Omled Round' transformieren das blendfreie Licht des eigentlich quadratischen OLED-Leuchtmittels zu einem kreisrunden leuchtenden Scheinen.

"Oled-Licht erfüllt hohe Ansprüche an Licht für Wohnen und Arbeiten. Klarheit und technische Faszination dieses besonderen Leuchtmittels spiegeln sich auch im Design unserer Leuchten wider. Bei der Omled Round verbinden wir die klare Präzision der Oled-Technologie mit der samtweichen Anmutung des runden Satinato-Glases. Oder von den Formen her ausgedrückt: Wir bringen das Eckige in das Runde", sagt Thomas Emde, Geschäftsführer der Emde development of light GmbH.

Das Unternehmen aus Frankfurt am Main stellt seit 2016 unter der Marke Omled Leuchten in Serie her. Eine Besonderheit ist ihr innovatives Leuchtmittel: Die sogenannten Panels sind nur 1,5 Millimeter dick und verfügen über eine Leuchtdichte von 8.300 Candela pro Quadratmeter. Sie erzeugen ein sehr natürliches und vielschichtiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabequalität. Oled-Licht blendet nicht, es "scheint" vielmehr wie Tageslicht am Himmel. So verwandelt eine Omled-Leuchte einen Tisch in Büro oder Wohnung, ein Wohnzimmer oder auch einen Arbeitsplatz in einen Ort mit Atmosphäre.

Die Vorderseite der 'Omled Round'-Leuchten besteht, wie auch die eckigen Leuchten der Schwesterserie 'Omled One', aus hochwertigem, satiniertem Weißglas, das als "Lichtträger" dient. Das weiß oder schwarz bedruckte Glas der Leuchten-Rückseite erfüllt hingegen andere Funktionen: Es ist gleichzeitig Platine und Bedienoberfläche.